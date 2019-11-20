В Твери коллеги дважды бросили умирать заслуженного врача

В Твери врачи городской больницы № 6 трижды не смогли поставить верный диагноз своей коллеге и отказали ей в госпитализации. Из-за этого врач-педиатр, проработавшая в этой больнице больше двадцати лет, скончалась от инфаркта.

Как пишет «МБХ медиа», когда вечером 30 октября педиатр Нина Азизова почувствовала себя плохо, у женщины болело сердце, она вызвала скорую помощь. Бригада привезла ее в Тверскую городскую больницу № 6, где сама Азизова проработала последние 19 лет.

Однако даже не осмотрев Азизову, коллеги отказали ей в медицинской помощи, посоветовав пить противоаллергический препарат «Супрастин».

По дороге домой состояние педиатра лишь ухудшилось, родственники снова вызвали «скорую». Вновь прибывшие медики пожали плечами, выписали Азизовой «Глицин» и уехали.

Третья бригада, которую вызвала обеспокоенная родня, констатировала смерть женщины от инфаркта.

После случившегося дочь скончавшейся Нины Алена Азизова написала заявление в полицию на действия врачей. Его переправили в СКР по Тверской области, тот начал проверку.

Районная прокуратура отказалась разбираться в ситуации, посоветовав девушке обратиться в Минздрав. Уголовное дело пока не возбуждено.

В посмертной характеристике заведующая отделением написала про Азизову, что она «с большим вниманием и тактом относилась к больным, пользовалась среди них и сотрудников заслуженным уважением».

Ранее врач Дональда Трампа опроверг информацию о том, что глава государства страдает от боли в груди.

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