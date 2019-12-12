При тушении пожара на «Адмирале Кузнецове» погиб военный

Военнослужащий-контрактник Северного флота погиб при ликвидации пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов», который произошел сегодня во время огневых работ. По последней информации, не менее 12 человек пострадали.

В пресс-службе Северного флота РФ сообщили, что военный погиб при борьбе за живучесть отсека и был обнаружен поисковой группой в одном из помещений.

В ведомстве отметили, что пропавший офицер практически сразу после начала пожара отправился к месту проведения сварочных работ на корабле, чтобы эвакуировать оттуда рабочих, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что пожар начался в ходе ремонта в первом энергоотсеке на второй палубе. Огнем охватило площадь в 20 кв. метров, затем она выросла до 600 кв. метров.

Сейчас все 12 пострадавших находятся в Мурманской областной клинической больнице и Мурманском областном клиническом многопрофильном центре.

Корабль начали ремонтировать после возвращения в 2017 году из Сирии. Авианосец рассчитывали получить после модернизации в 2021 году.

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