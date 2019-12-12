11 человек пострадали при пожаре на «Адмирале Кузнецове»
Три человека пропали без вести при пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов», который произошел сегодня во время огневых работ. По последней информации, не менее 11 человек пострадали.
Сейчас все они находятся в Мурманской областной клинической больнице и Мурманском областном клиническом многопрофильном центре, сообщает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что пожар начался в ходе ремонта в первом энергоотсеке на второй палубе. Огнем охватило площадь в 20 кв. метров, затем она выросла до 600 кв. метров.
Корабль начали ремонтировать после возвращения в 2017 году из Сирии. Авианосец рассчитывали получить после модернизации в 2021 году.
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