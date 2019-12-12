Трое пропали и один пострадал при пожаре на «Адмирале Кузнецове»
Во время ремонта в Мурманске произошел пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». В момент возгорания в трюме находились три человека — они пропали.
Пожар начался в ходе ремонта в первом энергоотсеке на второй палубе. Огнем охватило площадь в 20 кв. м, затем она выросла до 120.
Источник «Интерфакса» сообщил, что горит дизельное топливо. При пожаре пострадал один человек, еще трое пропали, с ними не удается установить связь.
Корабль начали ремонтировать после возвращения в 2017 году из Сирии. Авианосец рассчитывали получить после модернизации в 2021 году.
Ранее в Приморском крае частично затонула подлодка Тихоокеанского флота. 72-метровое судно направлялось на утилизацию.
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