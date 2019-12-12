В Приморском крае наполовину затонула 72-метровая подлодка
Подводная лодка частично затонула в Приморском крае во время буксировки. 72-метровое судно Тихоокеанского флота направлялось на утилизацию.
Как сообщили в пресс-службе Росморречфлота, инцидент произошел 11 декабря в заливе Восток. Лодка легла кормовой частью на грунт и начала тонуть. Ее носовая часть остается под водой.
По данным ТАСС, она была без экипажа и топлива. Инцидент не вызвал угрозы для экологии и населения. Для поднятия подлодки привлекут спасательные средства.
Ранее в США решили убрать с набережной советскую подлодку Б-427, на которую в течение 20 лет водили экскурсии.
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