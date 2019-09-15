Турция заявила о завершении второго этапа поставок С-400

Второй этап поставок российских зенитных ракетных систем С-400 в Анкару завершился, сообщает Министерство иностранных дел Турции в своем официальном Twitter.

Москва эту информацию пока не подтвердила.

Напомним, Россия начала поставлять Турции С-400 12 июля 2019 года.

После поставки в Анкару российских зенитных ракетных комплексов, США заявили, что перестанут продавать Турции сверхманевренные истребители F-35. Штаты опасались, что Россия сможет вычислять и отслеживать эти самолеты.

РФ, в свою очередь, заявила о готовности продавать Турции многоцелевые истребители Су-35 после отказа США поставлять в страну бомбардировщики F-35.