Турция заявила о завершении второго этапа поставок С-400
Второй этап поставок российских зенитных ракетных систем С-400 в Анкару завершился, сообщает Министерство иностранных дел Турции в своем официальном Twitter.
Москва эту информацию пока не подтвердила.
Напомним, Россия начала поставлять Турции С-400 12 июля 2019 года.
После поставки в Анкару российских зенитных ракетных комплексов, США заявили, что перестанут продавать Турции сверхманевренные истребители F-35. Штаты опасались, что Россия сможет вычислять и отслеживать эти самолеты.
РФ, в свою очередь, заявила о готовности продавать Турции многоцелевые истребители Су-35 после отказа США поставлять в страну бомбардировщики F-35.
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