Турция выдала России 18 взятых в плен сирийских военных

Минобороны Турции сообщило о передаче России 18 сирийских пленных военных. Они попали в плен 29 октября неподалеку от города Рас-эль-Айн.

В сообщении оборонного ведомства в Twitter говорится: «18 элементов режима (сирийского – прим.), задержанных… 29 октября, были переданы в результате координации с властями Российской Федерации».

Об обсуждении Москвы и Анкары возможности передачи пленных сообщалось накануне. Тогда же турецкие и российские военные вышли на совместное патрулирование в Сирии вдоль турецко-сирийской границы.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились об окончании операции «Источник мира». В подписанном меморандуме содержались 10 пунктов. В соглашении говорилось о вводе российской полиции на сирийскую сторону границы. 29 октября стало известно о досрочном отводе курдов от зоны безопасности в САР.