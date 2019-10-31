Турция обсуждает с Россией передачу пленных сирийских военных

Турция обсуждает с Россией передачу пленных сирийских военных

Фото: free-news

Анкара обсуждает с Москвой передачу ей 18 пленных военных сирийской армии, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает телеканал TRT.

Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии 9 октября. Ее целью было — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований.

22 октября президенты России и Турции подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В частности, в нем оговаривался ввод подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции «Источник мира» с 23 октября.

29 октября министр обороны России Сергей Шойгу заявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности в Сирии. Позже начались разведывательные полеты и разминирование на маршрутах турецко-российского контроля.

Накануне турецкий лидер Тайип Эрдоган не исключил возможность новых переговоров с главой России Владимиром Путиным.

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