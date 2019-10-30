Эрдоган может вновь обсудить с Путиным ситуацию в Сирии

Турецкий лидер Тайип Эрдоган не исключил возможность новых переговоров с главой России Владимиром Путиным.

«Беседа с Путиным может состояться в любой момент. Все зависит от развития событий», — приводит слова Эрдогана турецкое агентство Anadolu.

Напомним, по итогам шестичасовых переговоров 22 октября президенты России и Турции подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В частности, в нем оговаривался ввод подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции «Источник мира» с 23 октября.

Они должны были содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. О досрочном завершении вывода курдских отрядов во вторник заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. С этого момента должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции «Источник мира», кроме города Камышлы.

Анкара начала военную операцию на северо-востоке Сирии 9 октября. Ее целью было — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований.