Турция пригрозила закрыть для США авиабазу Инджирлик

У Турции есть, чем ответить США в случае введения санкций за покупку российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Анкара может закрыть авиабазу «Инджирлик», которую используют американские ВВС.

По словам главы турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу в США должны понять, что Турция суверенное государство и ей нельзя навязывать чужую волю. Также, помимо Инджирлика, Анкара может «поднять вопрос» базы Кюреджик, которая сейчас используется в системе ПРО НАТО. На ней расположена радиолокационная станция раннего оповещения о ракетном нападении.

Кроме того, Чавушоглу отметил, что Турция рассматривает российские истребители как альтернативу американским самолетам F-35, если Соединенные Штаты откажутся от поставок, пишет «Russia Today».

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что теперь Турции придется обращаться за самолетами к России или Китаю. По его словам, с покупкой российских ЗРК С-400 Анкара получила огромные проблемы с приобретением американских истребителей F-35.

В конгрессе США также заявили, что Турция перешла «красную линию», начав испытывать российские радиолокационные станции (РЛС) зенитно-ракетных комплексов С-400. Отметив, что это является поводом для введения Вашингтоном ограничительных мер в отношении Анкары.

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