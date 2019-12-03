Трамп посоветовал Турции покупать российские истребители
С покупкой российских ЗРК С-400 Анкара получила огромные проблемы с приобретением американских истребителей F-35.
По словам президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, теперь Турции придется обращаться за самолетами к России или Китаю. При этом американский президент отметил, что Анкара «купила истребители F-35 на миллиарды и миллиарды», и если США откажутся от поставок, Турция будет вынуждена искать другие варианты, пишет «Лента.Ру».
Ранее в конгрессе США заявили, что Турция перешла «красную линию», начав испытывать российские радиолокационные станции (РЛС) зенитно-ракетных комплексов С-400. Отметив, что это является поводом для введения Вашингтоном ограничительных мер в отношении Анкары.
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