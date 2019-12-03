Реджеп Эрдоган назвал Россию главным парнером Турции

Реджеп Эрдоган назвал Россию главным парнером Турции

фото: Aa.com.tr

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не будет ставить в зависимость отношения с Россией и сотрудничество с НАТО. По его словам, они не являются альтернативными.

«Россия является одним из главных партнеров Турции. Но наши отношения с Россией не являются альтернативой отношениям с другими союзниками, они, наоборот, являются взаимодополняющими», — сказал турецкий лидер.

Также Эрдоган отметил, что Турция ведет многовекторную внешнюю политику, преследуя свои приоритеты, которые исходят из ее географического положения, пишет «ТАСС».

Ранее в конгрессе США заявили, что Турция перешла «красную линию», начав испытывать российские радиолокационные станции (РЛС) зенитно-ракетных комплексов С-400. Отметив, что это является поводом для введения Вашингтоном ограничительных мер в отношении Анкары.

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