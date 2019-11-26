США обвинили Турцию в пересечении «красной линии»

Турция перешла «красную линию», начав испытывать радиолокационные станции (РЛС) зенитно-ракетных комплексов С-400. В конгрессе США напомнили президенту Дональду Трампу, что это является поводом для введения Вашингтоном ограничительных мер в отношении Анкары.

По словам американского сенатора Кристофера Ван Холлена, по существующему законодательству Трамп обязан ввести санкции. «Через две недели после своего визита в Белый дом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган показывает нос Трампу, а также Штатам и НАТО, пересекая очередную красную линию применительно к С-400», пишет «Газета.Ру».

Также, госсекретарь США Майкл Помпео должен поставить перед Турцией вопрос о ее новых нарушениях в «зоне безопасности» в Сирии и атаках на курдов, считает Ван Холлен.

Ранее в Госдепе США заявили, что Анкаре необходимо отказаться от зенитно-ракетных комплексов С-400 для улучшения турецко-американских отношений. В противном случае Турции пригрозили санкциями.

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