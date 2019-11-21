США поставили Турции ультиматум по покупке C-400

Анкаре необходимо отказаться от зенитно-ракетных комплексов С-400 для улучшения турецко-американских отношений, заявили в Госдепе США.

«У Турции есть выбор», - цитирует заявление ведомства Sondakika.

Кроме того, американские дипломаты в очередной раз пригрозили, что могут ввести санкции против Анкары из-за покупки российских ракет.

Напомним, Россия начала поставлять Турции С-400 12 июля 2019 года.

После поставки в Анкару российских зенитных ракетных комплексов, США заявили, что перестанут продавать Турции сверхманевренные истребители F-35. Штаты опасались, что Россия сможет вычислять и отслеживать эти самолеты.

РФ, в свою очередь, заявила о готовности продавать Турции многоцелевые истребители Су-35 после отказа США поставлять в страну бомбардировщики F-35.

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