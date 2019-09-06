Турция пригрозила Европе сирийскими беженцами

Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил открыть западные границы страны для сирийских беженцев. Он пойдет на такой шаг, если не будет создана зона безопасности на севере Сирии. Также Анкара ждет обещанную помощь Запада.

«У нас нашли приют 4 миллиона беженцев. До какого-то момента мы тянем этот груз, но извините, мы не можем это делать бесконечно», заявил турецкий лидер.

По словам Эрдогана, Анкара настаивает на создании зоны безопасности на севере Сирии, потому что она может частично решить проблемы проживания сирийских беженцев, пишет «РИА Новости».

Более того, Турция все еще ждет финансовую помощь от Европы за то, что Анкара сдерживает миграционный поток. Ранее главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с республикой совместный план по борьбе с миграционным кризисом.

На прошлой неделе сообщалось, что всего за сутки более тысячи беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана. В стране начннает восстанавливаться нормальная жизнь.