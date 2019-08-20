Беженцы возвращаются в Сирию
Более тысячи беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана. Это произошло за одни сутки.
Как сообщили в российском центре по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, уже сейчас в САР восстановлены несколько жилых домов, электростанция и пекарня, пишут РИА Новости.
Ранее официальный Дамаск заявил, что выполняет все обязательства по приему беженцев. В Сирии напомнили, что совместно с Москвой уже удалось вернуть на родину более четырёх тысяч человек, бежавших от войны.
Война в ближневосточной стране началась в 2011 году. Борьба с запрещённой в России группировкой «ИГИЛ» продолжается до сих пор.
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