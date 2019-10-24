Турция потребует у США выдачи командующего SDF

Турция подготовит в США запрос о выдаче командующего отрядами «Сирийских демократических сил» (SDF) Мазлума Абди, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

«Террорист, которого называют Мазлумом, находится у нас в розыске, и США должны передать его нам. Я дал указание министру юстиции, чтобы он подготовил запрос о выдаче террориста Мазлума из США», - заявил Эрдоган в эфире телеканала TRT.

Он добавил, что выразил свое возмущение президенту США Дональду Трампу в связи с тем, что он переписывается с Абди и переслал письмо курдского командира Эрдогану, приобщив его к скандальному посланию турецкому лидеру с призывом «не валять дурака».

Как сообщает РИА «Новости», Эрдоган подтвердил свой визит в США 13 ноября по приглашению Трампа.

Напомним, 9 октября Анкара начала военную операцию на северо-востоке Сирии. Ее цель — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований.

17 октября Турция согласилась прекратить огонь в Сирии на 120 часов, чтобы предоставить силам YPG возможность выйти в зону безопасности.

Курдские формирования раскритиковали условия соглашения, по которым Турция может пройти на 30 км вглубь Сирии. Позже курдская коалиция «Силы демократической Сирии» согласилась на условия прекращения огня и «остановки кровопролития», представленные США и Турцией.

18 октября Эрдоган заявил, что Турция продолжит военную операцию на северо-востоке Сирии, если достигнутые с США договоренности по отводу курдских формирований не будут выполнены.

22 октября госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что президент Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции в случае необходимости, но Вашингтон предпочел бы «мир войне».

Однако 23 октября спецпредставитель госдепа США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что США никогда не угрожали Турции применением военной силы для остановки операции в Сирии.