Турция начинает тестирование радаров С - 400

Вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400. Для этой цели в воздух будут подняты истребители F-16 и другие самолеты.

Испытания пройдут 25 и 26 ноября в воздушном пространстве Анкары. Военным предстоит проверить функционирование связи между системами ПВО и самолетами, пишет «Regnum».

Ранее сообщалось, что госдеп США обвинил Россию в навязывании ракетных комплексов С -400 по всему миру. В Вашингтоне считают, что таким образом усиливается международное влияние Москвы, а американское ослабевает.

При этом стоит отметить, что пока ни одна страна не отказалась от закупки российского вооружения под угрозой санкционных мер Штатов. В столицах стран-партнеров утверждают, что будут руководствоваться национальными интересами своей страны.

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