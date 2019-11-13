Дональд Трамп сделал предложение Реджепу Эрдогану

Президент США Дональд Трамп предложил лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану пакет мер для улучшения отношений между странами.

Трамп предложил Эрдогану заключить торговое соглашение на $100 млрд, и способ разрешения ситуации вокруг американских санкций из-за покупки Турцией российских зенитных комплексов С-400.

Как пишет The Washington Post, Трамп на прошлой неделе отправил Эрдогану письмо, где перечислил предложения, которые должны послужить улучшению американо-турецких отношений.

Предложение, скорее всего, приведет в ярость некоторых представителей Конгресса, которые проголосовали в прошлом месяце за введение санкций против Турции в связи с ее нападением на Сирию, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что Эрдоган после возвращения из своей поездки в США намерен провести переговоры по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить ситуацию в Сирии.

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