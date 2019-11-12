Эрдоган после визита в США намерен побеседовать с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после возвращения из своей поездки в США намерен провести переговоры по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить ситуацию в Сирии.

Эрдоган намерен объяснить Дональду Трампу и Владимиру Путину, что проблема терроризма в Сирии не решена. В Турции террористами считают, в том числе бойцов курдских формирований в северных районах Сирии. Анкара, Москва и Вашингтон ранее достигли договорённостей, подразумевающих отвод курдов от сирийско-турецкой границы.

Вопреки достигнутым соглашениям, члены Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной самообороны, организаций, которые считаются террористическими в Турции, продолжают нападать на турецких военных в Сирии, пишет «Russia Today».

Ранее турецкий лидер вновь предупредил страны Евросоюза о возможности его страны открыть свои границы с европейскими странами для беженцев.

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