Турция готова закупить у России еще С-400

Турецкая республика хочет закупить дополнительную партию зенитно-ракетных комплексов С-400 у России. Также Москва и Анкара обсуждают совместную работу в авиационной, космической и атомной отраслях.

По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, пока его страна не может производить ЗРК, республика купит С-400.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее называл сделку с Россией о продаже комплексов важнейшей.

Поставки начались 12 июля 2019 года и завершатся в конце года, пишут «Известия».

Напомним, после поставки в Анкару российских зенитных ракетных комплексов С-400, США заявили, что перестанут продавать Турции сверхманевренные истребители F-35. Штаты опасались, что Россия сможет вычислять и отслеживать эти самолеты.

РФ, в свою очередь, заявила о готовности продавать Турции многоцелевые истребители Су-35 после отказа США поставлять в страну бомбардировщики F-35.