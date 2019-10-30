В Турции приняли решение не покупать российские Су-35
В Турции опровергли сообщения о покупке у России истребителей Су-35. Страна заинтересована в участии в американской программе на поставку истребителей F-35.
Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар, комментируя информацию о планах Анкары заключить контракт с Москвой на поставку Су-35. Он заявил о заинтересованности в участии в американской программе F-35, пишет РИА Новости.
В конце октября сообщалось, что страны близки к заключению соглашения на поставку российских истребителей. Летом президент США Дональд Трамп заявлял на вывод Турции из программы по истребителям после покупки российских комплексов С-400.
Су-35 – сверхманевренный истребитель, который приближен к боевым самолетам пятого поколения.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!