В Турции приняли решение не покупать российские Су-35

В Турции опровергли сообщения о покупке у России истребителей Су-35. Страна заинтересована в участии в американской программе на поставку истребителей F-35.

Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар, комментируя информацию о планах Анкары заключить контракт с Москвой на поставку Су-35. Он заявил о заинтересованности в участии в американской программе F-35, пишет РИА Новости.

В конце октября сообщалось, что страны близки к заключению соглашения на поставку российских истребителей. Летом президент США Дональд Трамп заявлял на вывод Турции из программы по истребителям после покупки российских комплексов С-400.

Су-35 – сверхманевренный истребитель, который приближен к боевым самолетам пятого поколения.