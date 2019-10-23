США все еще верят в отказ Турции от российских С-400

США все еще надеются на то, что Анкара откажется от использования российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

«Я надеюсь, что турки не будут продолжать (закупки) С-400 и вернутся к тому, что мы считаем стандартной практикой НАТО – не иметь серьезных оборонительных российских систем», — приводит слова неназванного чиновника РИА «Новости».

Он также подтвердил агентству, что участие Турции в программе производства и закупки американских истребителей F-35 в случае приобретения у России С-400 и «других значительных военных закупок» будет исключено.

Напомним, Россия начала поставлять Турции С-400 12 июля 2019 года.

После поставки в Анкару российских зенитных ракетных комплексов, США заявили, что перестанут продавать Турции сверхманевренные истребители F-35. Штаты опасались, что Россия сможет вычислять и отслеживать эти самолеты.

РФ, в свою очередь, заявила о готовности продавать Турции многоцелевые истребители Су-35 после отказа США поставлять в страну бомбардировщики F-35.