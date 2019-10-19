В Турции погибла пятилетняя россиянка
В результате несчастного случая в турецком Кемере погибла пятилетняя девочка из России. Она находилась на отдыхе со своими родителями и страшим братом.
Как сообщает агентство DHA, семья решила арендовать трехместный электрический велосипед, чтобы отправиться в каньон Гейнюк.
В какой-то момент глава семейства не справился с управлением на горной дороге, и велосипед сорвался в пропасть.
Взрослые и десятилетний мальчик отделались ушибами, а вот маленькая девочка получили тяжелые травмы.
Пострадавших туристов увидел местный житель, он отвез их в больницу. Однако девочка скончалась на руках врачей.
Несколькими днями ранее в районе турецкой провинции Антальи перевернулся туристический автобус с россиянами.
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