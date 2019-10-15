Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции
Туристический автобус, в котором ехали российские туристы, перевернулся в районе провинции Антальи в Турции. Авария произошла на шоссе Кемер — Кумлука.
Небольшой туристический автобус, в котором ехали 34 человека, перевернулся из-за того, что водитель не справился с управлением, пишет «РИА Новости».
В результате аварии пострадали четверо туристов. Из них трое являются гражданами России. Их немедленно доставили в местную больницу. Состояние пострадавших оценивается как хорошее.
С мая по настоящее время в Турции погибли более 88 россиян. Об этом сказал глава консульского отдела посольства России в стране Антон Скворцов во время выступления на круглом столе в Общественной палате.
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