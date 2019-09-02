Россияне в среднем потратили 88 тысяч рублей на отпуск

Летом 2019 года россияне в среднем потратили около 80 тыс. рублей на отпуск. Хотя отдых, например, на российских курортах этим летом подешевел.

При этом туры в Турцию подорожали на 8%.

По информации экспертов, на летний отдых в 2019 году россияне тратят около 88 тысяч рублей. При этом летом 2018 года - 80 тыс. рублей).

Средний чек на заграничные туры за год вырос с 84 до 92 тысяч рублей.

Один из самых дешевых туров в этом году стала поездка стоимостью 7 065 рублей на одного в Грецию.

Самый дешевый тур на российском курорте обошелся в 5 990 рублей. За эти деньги два туриста улетели на одну ночь в двухзвездочный отель в Адлер с завтраком, пишут РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что ежегодно россиянам теперь будет предоставляться один дополнительный день к отпуску для прохождения диспансеризации.