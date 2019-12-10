В Турции объявили о начале подготовки в Европе к развалу НАТО

НАТО может разрушиться в 2022-2023 годах, заявил глава турецкой Ассоциации евразийских правительств Хасан Дженгиз. По его словам, Европа начала подготовку к кризису военного альянса.

Дженгиз отметил, что свидетельством об утрате доверия к НАТО стали слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель о невозможности решить сирийский вопрос без участия России и Турции. Он считает, что если такие заявления озвучивают политики Евросоюза, то «в их головах уже произошла смерть НАТО».

«Военный альянс скоро разрушится. По моим прогнозам, это произойдет в 2022-2023 году. В Европе это понимают и готовятся шаг за шагом», - сказал он «ПолитЭксперту».

Дженгиз допускает создание на месте НАТО системы мировой безопасности, в рамках которой Германия будет взаимодействовать с Турцией и Россией.

«Мир нуждается в этом, так как перестал доверять НАТО», – подчеркнул он.

Ранее в НАТО заявили, что не считают Россию врагом, но и не относят к числу друзей.



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