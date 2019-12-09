НАТО не считает Россию врагом альянса

Североатлантический альянс не считает, что Москва является его врагом или противником. При этом Россию не относят и к числу друзей.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, альянс не составляет списки противников или друзей, а Россию альянс не считает врагом.

Также он отметил, что НАТО стремится к улучшению отношений, поскольку Россия «это не то же самое, чем был Советский Союз во время холодной войны».

При этом генсек НАТО обвинил Москву в применении военной силы против Украины, пишут «Известия».

В Кремле обеспокоены планами НАТО по наращиванию военной мощи и увеличению расходов на вооружение. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решения об увеличении оборонного бюджета стран альянса лишний раз подтверждают, что НАТО, главным образом, занимается деятельностью сдерживающей и экспансионистской в отношении РФ.

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