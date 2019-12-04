В Кремле отреагировали на решение НАТО увеличить бюджет

В Кремле обеспокоены планами НАТО по наращиванию военной мощи и увеличению расходов на вооружение.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решения об увеличении оборонного бюджета стран альянса лишний раз подтверждают, что НАТО, главным образом, занимается деятельностью сдерживающей и экспансионистской в отношении РФ.

Песков отметил, что такие действия не могут не вызывать обеспокоенность, однако ни в какие гонки в этой сфере РФ ввязываться не будет, пишет «ТАСС».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что суммарные «оборонные расходы стран НАТО вырастут на $130 млрд в 2020 году и на $400 млрд в 2024 году по сравнению с 2016 годом».

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс проведет встречу, где обсудит главные вызовы и угрозы. В НАТО уверены, что необходимо выработать меры из-за очередных якобы угроз со стороны России, а также усилении позиций Китая.

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