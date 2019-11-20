НАТО вновь обсудят «угрозы» со стороны России

НАТО вновь обсудят «угрозы» со стороны России

фото: Pixabay

Североатлантический альянс в декабре проведет встречу, где обсудит главные вызовы и угрозы.

В НАТО уверены, что необходимо выработать меры из-за очередных якобы угроз со стороны России, а также усилении позиций Китая.

Именно эти темы станут главными на декабрьском саммите министерского совета альянса в Брюсселе.

В НАТО уверены, что необходимо выработать стратегию по отношениям с Россией. А также продумать последствия «подъема Китая». Причем действия КНР едва ли не впервые официально включены в повестку министерских переговоров, напоминает «РИА Новости».

До этого события пройдет ещё один саммит НАТО. Страны Североатлантического альянса на заседании на уровне министров иностранных дел 20 ноября намерены признать космос сферой военной деятельности альянса, но размещать там оружие не будут.

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