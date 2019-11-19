В НАТО хотят признать космос сферой военной деятельности
Страны Североатлантического альянса на заседании на уровне министров иностранных дел 20 ноября намерены признать космос сферой военной деятельности альянса, но размещать там оружие не будут.
По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, ожидается, что министры согласятся признать космос как новую оперативную сферу наряду с воздухом, сушей, морем. При этом он подчеркнул, что альянс «не планирует размещать оружие в космосе», пишут «Известия».
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что «НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как «смерть мозга».
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