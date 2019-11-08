Кремль ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Кремль ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

фото: Iron-bet.ru

Североатлантический альянс (НАТО) всегда являлся инструментом конфронтации и агрессии. Несмотря на это, Россия на протяжении всего времени была открыта к сотрудничеству с этой структурой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что «НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как «смерть мозга», пишет «Russia Today».

«НАТО живо или мертво и какие части цели у этого альянса находятся в коматозном состоянии - не нам решать, мы не патологоанатомы», — сказал Песков.

Ранее в НАТО заявили о невозможности вести нормальную работу с Россией. Для сотрудничества Москве нужно «изменить поведение» на международной арене и вернуть Украине контроль над Крымом.

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