В НАТО отказались вести дела с Россией до возвращения Крыма

В НАТО заявили о невозможности вести нормальную работу с Россией. Для сотрудничества Москве нужно «изменить поведение» на международной арене и вернуть Украине контроль над Крымом.

Об этом говорится в заявлении по итогам заседания комиссии НАТО-Украина в Киеве. В военном блоке считают невозможным «ведение дел как обычно» до того момента, «пока не будет явного, конструктивного изменения в действиях России».

В альянсе подчеркнули, что по-прежнему не признают присоединение Россией Крыма и осуждают «наращивание военного присутствия» на полуострове.

В НАТО выразили обеспокоенность нарушением прав крымских татар. В заявлении содержится призыв к России дать доступ международным организациям на территорию, пишет «Интерфакс».

Напомним, Крым перешел в состав России в 2014 году по итогам референдума. За присоединение полуострова проголосовало 96,77% населения.