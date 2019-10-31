НАТО не будет учитывать мнение РФ об Украине в альянсе

НАТО не будет учитывать мнение РФ об Украине в альянсе

delo.ua

У России нет законных оснований для влияния на возможное вступление Украины в НАТО.

«Решение о возможном вступлении Украины в НАТО должны принять в Киеве и 29 существующих членов альянса. Никто другой не имеет право вмешиваться в принятие такого решения», - заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая перед курсантами Морской академии в Одессе.

По его словам, Москва не имеет никаких оснований, чтобы влиять на подобное решение, несмотря на то, что иногда складывается впечатление, что вопрос о вступлении Украины в НАТО будет решать Россия, пишет «РИА Новости».

Ранее Столтенберг призвал страны альянса расширить помощь Украине, включая военную.

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