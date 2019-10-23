НАТО призывает увеличить военную помощь Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса расширить помощь Украине, включая военную.
При этом он отметил, что альянс уже сейчас помогает Украине во многих сферах, в частности, в модернизации вооруженных сил и служб безопасности.
«Я всегда призываю союзников больше помогать, призываю направлять больше инструкторов, призываю больше поддерживать в рамках целевых фондов», - сказал Столтенберг.
По словам Столтенберга, Североатлантический альянс находится в процессе расширения поддержки Украине. В настоящий момент согласован пакет помощи, включая военно-морской потенциал, пишут «Известия».
Ранее сообщалось, что Киев хочет достигнуть необходимых для вступления в Евросоюз и НАТО критериев в течение ближайших пяти лет. Это следует из программы действий кабинета министров.
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