В Турции назвали главную приманку для туристов из России

Российские туристы предпочитают отдых в Турции, потому что там есть море, песок и солнце. Таковы результаты исследования Министерства культуры и туризма страны, направленного на выяснение ожиданий отдыхающих из 25 стран.

Кроме моря и пляжей, россиян привлекают выгодные пакетные туры, безвизовый режим, русскоговорящий персонал, качественный сервис и культурные ценности. Немцы выбирают отдых в Турции из-за гостеприимства, качества гостиничного и сервисного обслуживания, цены и короткого перелета.

Греки покупают туры в Турцию в целях экономии. Они предпочитают осмотр достопримечательностей, яхтинг, шопинг. Болгары приобретают путевки в Турцию из-за географической близости и доступности.

Для британцев основными причинами, по которым они едут в Турцию, являются низкая стоимость туров наряду с качественной инфраструктурой и большим количеством теплых дней. Испанцам нравится Турция из-за культурного наследия и шопинга, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Турция начала депортировать в Европу иностранных террористов.

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