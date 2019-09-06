Туристический поток из Японии в Приморье растет

Туристический поток из Японии в Приморье растет

38.rodina.news

Туристы из Японии охотно едут в Приморский край. В первые шесть месяцев этого года их число удвоилось по сравнению с этим же периодом в прошлом году.

Выступая на Восточном экономическом форуме, директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков отметил, что инфраструктура края готова принимать большое количество приезжающих и всем им будет оказан радушный прием.

С начала введения в действие электронных виз регион посетили более 100 тысяч иностранных туристов, из них 20 тысяч гостей приехали из Страны восходящего солнца. Также увеличилось число приехавших в Приморский край гостей из Франции и Австралии, пишут «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в скором времени финские граждане смогут приезжать в Санкт-Петербург и Ленинградскую область по электронной визе. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По словам российского лидера, число туристов из Финляндии значительно возрастёт после принятия подобного решения.

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События: туризм
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