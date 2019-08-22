Иностранцам разрешат свободно приезжать в Петербург
В скором времени финские граждане смогут приезжать в Санкт-Петербург и Ленинградскую область по электронной визе. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
По словам российского лидера, число туристов из Финляндии значительно возрастёт после принятия подобного решения. Во время выступления по итогам переговоров с финским президентом Саули Ниинистё Владимир Путин добавил, что ещё много нерешенных вопросов, но в скором времени все они будут решены, передаёт «Российская газета».
В 2018 году в Финляндию выехало около 3,5 млн. россиян. В Россию приехало примерно 1 млн. человек.
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