В Туркменистане хотят автомобиль как у Владимира Путина

Власти Туркмении заинтересовались покупкой российских представительских автомобилей Aurus для перевозки первых лиц государства. Президент России Владимир Путин встретился сегодня в Ашхабаде с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Сотрудничество двух стран в экономической сфере стало одной из главных тем разговора. За первые семь месяцев текущего года товарооборот увеличился более чем на 62%. По оценке российского президента, это серьезный показатель. Также лидеры обсудили поставки в Туркмению автомобилей Aurus, пишет «ТАСС».

«Мы сделали заявки на автомобиль «Аурус-седан». Первую партию хотели бы закупить», — сказал Бердымухамедов. О сумме сделки и количестве машин пока не сообщается.

Стоимость модели Aurus Senat S600 в базовой комплектации составит 18 млн рублей. На базе единой платформы будет создана серия машин — седан, лимузин, кабриолет, минивэн и внедорожник.