Стала известна цена на Aurus

Стала известна цена сенсации Женевского автосалона. На территории «Москва-Сити» открылся шоу-рум, где был представлен Aurus.

И теперь, каждый желающий может приобрести автомобиль как у президента России Владимира Путина.

В торжественной церемонии открытия приняли участие Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и генеральный директор ООО «Аурус» Адиль Ширинов.

Стоимость модели Aurus Senat S600 в базовой комплектации составит 18 млн рублей, сообщают «Известия». На базе единой платформы будет создана серия машин — седан, лимузин, кабриолет, минивэн и внедорожник.

Ранее, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов похвалил автомобиль Aurus за его цену, внешний вид и большие радиаторы. Он даже выразил намерение купить несколько машин.