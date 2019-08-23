Стала известна цена на Aurus
Стала известна цена сенсации Женевского автосалона. На территории «Москва-Сити» открылся шоу-рум, где был представлен Aurus.
И теперь, каждый желающий может приобрести автомобиль как у президента России Владимира Путина.
В торжественной церемонии открытия приняли участие Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и генеральный директор ООО «Аурус» Адиль Ширинов.
Стоимость модели Aurus Senat S600 в базовой комплектации составит 18 млн рублей, сообщают «Известия». На базе единой платформы будет создана серия машин — седан, лимузин, кабриолет, минивэн и внедорожник.
Ранее, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов похвалил автомобиль Aurus за его цену, внешний вид и большие радиаторы. Он даже выразил намерение купить несколько машин.
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