Туристы из России стали чаще посещать Узбекистан

Туристы из России стали чаще посещать Узбекистан

orexca.com

В текущем году турпоток из России в Узбекистан вырос на 26,5%. Большинство россиян приезжают из Москвы и Санкт-Петербурга.

За девять месяцев 2018 года Узбекистан посетили 279 тысяч туристов из России, а за аналогичный период 2019 года — 353 тысячи.

В Узбекистане остаются нетронутыми цивилизацией целые части Бухары, Самарканда, это привлекает жителей мегаполисов.

Также самобытная узбекская кухня нравится всем гостям без исключения. Отсутствие языкового барьера и радушие местных жителей делают пребывание в этой солнечной стране более приятным.

Облегчает путешествие в Узбекистан и отсутствие визового режима, пишет «РИА Новости».

Среди зарубежных направлений для отдыха этим летом самым популярным у россиян оказалась Армения. Также в десятку популярных направлений вошли Испания, Узбекистан, Германия, Таджикистан, Франция, Грузия и Киргизия. Из топа-10 выбыли Молдова и Украина.

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