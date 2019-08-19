Россияне предпочли отдых в Армении этим летом

Среди зарубежных направлений для отдыха этим летом самым популярным у россиян оказалась Армения. В числе прочих гражданам России по-прежнему интересны Италия и Турция.

На Армению приходились 8,5% всех купленных билетов, свидетельствуют данные исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Также в десятку популярных направлений вошли Испания, Узбекистан, Германия, Таджикистан, Франция, Грузия и Киргизия. Из топа-10 выбыли Молдова и Украина.

В летнем сезоне из российских направлений чаще всего продавались билеты в Москву, Санкт-Петербург и в Сочи. Из курортов россияне выбирали Краснодарский край – Сочи, Краснодар и Крым, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что украинцы массово поехали на отдых в Крым. Таможенники оформляли до 11 тыс. туристов за сутки.