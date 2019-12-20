Россиян обещали больше не держать в израильских аэропортах
Россия и Израиль договорились решить проблему задержания туристов в аэропортах двух стран.
19 декабря дипломаты в ближневосточной стране обсудили участившиеся случаи задержания израильтян в московских аэропортах. Они договорились работать над решением этой проблемы.
Как сообщает МИД Израиля, обе стороны договорились делать все, чтобы не нанести вред передвижению туристов и деловым связям между странами. Они также приняли решение обеспечить соблюдение двустороннего соглашения о безвизовом въезде, сообщает Times of Israel.
Ранее Московский областной суд оставил в силе приговор израильтянке Нааме Иссахар, которую Химкинский суд ранее приговорил к 7,5 годам российской колонии за провоз гашиша в багаже.
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