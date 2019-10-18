«Турецкий поток» начали заполнять газом
Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода «Турецкий поток». Это последние испытания перед запуском газопровода.
По сообщению оператора проекта, заполнение газом системы газопроводов является значительным шагом к началу фактических поставок газа в Турцию и Юго-Восточную Европу.
Коммерческая эксплуатация газопровода планируется до конца 2019 года, пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что Россия планирует запустить два газопровода в обход Украины — «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Киев опасается, что из-за этого газотранспортная система страны станет невостребованной.
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