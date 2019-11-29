Турецкая газета назвала Россию «ураганом» для Запада

Россия, Китай и Турция представляют собой «стихийные бедствия», угрожающие Европе и США. Причиной стал новый этап сотрудничества трех государств.

Как считают авторы статьи, опубликованной в турецкой газете Sabah, беспокойство ряда европейских стран и США вызывает и то, что Москва «расширяет свое влияние на страны Северной Африки». Также Россия выходит на контакт со странами, которые в Соединенных Штатах считают своими союзниками – это Саудовская Аравия, Египет, Израиль, Франция и Германия.

Издание сравнило политическое давление Турции с цунами, Китай назвали изменением климата, а Россию ураганом.

Автор отмечает, что новые стратегические отношения между Россией, Турцией и Китаем снова превратили Москву в центр притяжения, пишут «Известия».

Ранее председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что Россия и Китай являются реальной угрозой для американских космических сил. Космос в настоящее время является зоной соперничества.

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