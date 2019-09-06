Пентагон считает Россию и Китай реальной угрозой в космосе

Пентагон считает Россию и Китай реальной угрозой в космосе

Pixabay

Россия и Китай являются реальной угрозой для американских космических сил. Космос в настоящее время является зоной соперничества.

Председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что в 1990-е годы США развёртывали значительное количество сил в космосе. Но тогда Вашингтон исходил из того, что у него не будет соперников, пишет РБК.

Сегодня ситуация координально изменилась, так как Россия и Китай развили свой потенциал в космосе, который угрожает нашему – считает Данфорд.

Ранее Белый дом распространил меморандум главы США Дональда Трампа, в котором говорится, что США будут разрабатывать и использовать космические ядерные системы при исследовании космического пространства.
Согласно документу, безопасное использование таких систем необходимо для поддержания и развития доминирующего положения и стратегического лидерства государства в космосе.

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