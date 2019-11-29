В Тулуне пенсионерку оставили без денег из-за буквы в паспорте

Власти Тулунского района отказались выплатить местной жительнице, чей дом был частично разрушен сильнейшим наводнением летом, положенную компенсацию из-за одной буквы в паспорте.

Как поясняет telegram-канал Mash речь идет о почетном учителе, пенсионерке Людмиле Мазниковой. В её паспорте место жительства указано как «с. Паберега» (село). Однако чиновники утверждают, что такого населенного пункта не существует — есть только д. Паберега (деревня).

За замену буквы у пенсионерки потребовали 5,5 тысячи рублей.

Пережившая наводнение пожилая женщина согласилась переоформить документы. Теперь она каждый раз тратит деньги на такси из деревни до центра — автобус по этому маршруту ходит только раз в неделю.

При всем этом, согласно данным синоптиков, средняя температура в Пабереге сейчас достигает пятнадцати градусов мороза. И пока Людмила разбирается с документами, жить ей приходится в полуразрушенном доме.

Наводнение в Иркутской области произошло в начале июля. Спустя месяц регион снова затопило. За это время в области было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали более 45 тысяч человек, 25 человек погибли.

Президент Путин признал случившее ЧС федерального уровня. Разбирать разрушенные дома спасателям помогали присланные главой государства военные.

Глава России несколько раз приезжал в регион для проверки ликвидации последствий паводка. Он был крайне недоволен работой местных чиновников.

Накануне депутаты иркутской думы сочли бюджет на 2020 год, предложенный мэрией во главе с градоначальником Дмитрием Бердниковым, слишком «сырым» и отправили его на доработку.

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