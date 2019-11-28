Депутаты разгромили проект бюджета Иркутска на 2020 год

Депутаты думы Иркутска сочли бюджет на 2020 год, предложенный мэрией во главе с градоначальником Дмитрием Бердниковым, слишком «сырым» и отправили его на доработку.

«Сложилось впечатление, что бюджет разрабатывался исполнительной властью в спешке, многие важные направления остались практически без внимания — например, спортивная сфера, строительство и ремонт школ, обустройство уличного освещения, другие социально значимые вещи, — цитирует спикера Дмитрия Ружникова Тайга.Инфо.

По его словам, мероприятия одиннадцати новых муниципальных программ неубедительны, в них не отражены ни увеличение финансирования на частный сектор, ни строительство сетей водоснабжения, ни ремонт дворов, ни прочие важные для хорошей жизни иркутян направления.

Мэр Дмитрий Бердников с такой оценкой не согласился и до последнего настаивал на принятии проекта в предложенной редакции.

«Иркутску крайне важно вовремя вступить в областные и федеральные программы для получения софинансирования на реализацию социально важных проектов. Непринятие бюджета грозит тем, что Иркутск в 2020 году может потерять порядка 4 млрд рублей», — отметил градоначальник.

Однако депутаты проигнорировали голос мэра. В ходе заседания они подготовили перечень предложений и замечаний. Планируется, что корректировки обсудят в декабре, после чего бюджет будет принят с их учетом.

Напомним, летом Иркутскую область дважды сильно топило. Вторая волна наводнения, которая окончательно разрушила подтопленные дома, произошла в Иркутской области в конце июля — спустя месяц, после первой.

Президент Путин признал случившее ЧС федерального уровня. Разбирать разрушенные дома спасателям помогали присланные главой государства военные.

Глава России несколько раз приезжал в регион для проверки ликвидации последствий паводка. Он был крайне недоволен работой местных чиновников.

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