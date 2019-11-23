Мэр Тулуна Юрий Карих попал в аварию

Мэр Тулуна Юрий Карих попал в ДТП, его жена погибла. По имеющейся информации, автомобиль чиновника столкнулся в грузовиком.

«Его автомобиль, направлявшийся по трассе в сторону Тулуна, столкнулся в грузовиком», — сообщил РИА «Новости» источник в администрации города.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

Кариха избрали мэром Тулуна в 2010 году. В сентябре этого года он получил на выборах 43 процента голосов и сохранил пост мэра.

Ранее в Волгограде грузовик протаранил десяток легковушек.

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