Мэр Тулуна Юрий Карих попал в аварию
Мэр Тулуна Юрий Карих попал в ДТП, его жена погибла. По имеющейся информации, автомобиль чиновника столкнулся в грузовиком.
«Его автомобиль, направлявшийся по трассе в сторону Тулуна, столкнулся в грузовиком», — сообщил РИА «Новости» источник в администрации города.
Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.
Кариха избрали мэром Тулуна в 2010 году. В сентябре этого года он получил на выборах 43 процента голосов и сохранил пост мэра.
Ранее в Волгограде грузовик протаранил десяток легковушек.
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