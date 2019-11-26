В Тульской области начнут перерабатывать мусор

В Тульской области в 2020 году начнет работать первый технопарк с полигоном. Также там появится комплекс для переработки твердых коммунальных отходов.

Как сообщил заместитель гендиректора регионального оператора ООО «Хартия» Михаил Минчаков, на территории технопарка будет размещен современный полигон, «отвечающий высоким экологическим стандартам».

Всего в 2019 году были заменены в регионе более 10,5 тысячи мусорных контейнеров. Потратить на эти цели всего придется около 3,2 млрд рублей, сообщает «360».

Большинство российских регионов не справляются с новыми схемами утилизации мусора. С 2019 года на нее должны были перейти все регионы, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

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